В Челябинске муниципальное предприятие два года заставляло жильцов переплачивать за отопление

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» заплатит 300 тысяч рублей за завышенные счета нанимателям жилых помещений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, такой штраф антимонопольная служба вынесла за злоупотребление МУП «ЧКТС» своим доминирующим положением при начислении платы за тепловую энергию нанимателям жилых помещений в 2016 и 2017 годах.

Антимонопольщики установили, что предприятие выставляло гражданам, проживающим по договору найма в принадлежащих ОАО «РЖД» квартирах, счета на тепловую энергию с применением тарифа для юридических лиц (он ощутимо выше тарифа для населения).

Квартиры, предназначенные для сдачи в наем сотрудникам ОАО «РЖД», находятся на балансе Челябинской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Южно-Уральской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – Филиала ОАО «РЖД» ЮУЖД, уточнили в УФАС. Согласно представленным материалам около 60 квартир, находящихся в собственности монополиста, переданы в пользование физическим лицам по договорам найма жилого помещения.

При этом при отнесении к тарифной группе «население» основополагающим признаком является факт использования тепловой энергии для бытовых нужд в жилых помещениях. А вот какая-либо дифференциация населения в зависимости от того, используются ли потребителями в качестве жилья объекты государственного (муниципального) специализированного жилищного фонда или частного жилищного фонда, применительно к вопросу об оплате коммунальных услуг, отсутствует. Однако челябинские коммунальщики почему-то решили иначе.

Челябинское УФАС России признало, что действия МУП «ЧКТС» по выставлению счетов на оплату тепловой энергии, потребленной нанимателями жилых помещений, принадлежащих ОАО «РЖД», с применением тарифа для юридических лиц, нарушают пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В результате муниципальному предприятию выписали штраф в 300 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что на момент вынесения решения МУП «ЧКТС» прекратило действия, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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