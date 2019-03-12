Более трети южноуральских педагогов получают менее 15 тысяч рублей

Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в сфере образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование было проведено экспертами РИА «Рейтинг» на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года и распределению заработной платы сотрудников, работающих на постоянной основе. В исследовании рассматривалась заработная плата работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и др.), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная и пр.), зарплата педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 50 тысяч рублей в месяц. В Челябинской области таковых оказалось 6,1%. Зато почти 36% получали в 2018 году менее 15 тысяч рублей в месяц.

В целом, указы президента выполнены на 28,6% – именно столько сотрудников образовательной сферы Южного Урала получают зарплату выше средней по региону.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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