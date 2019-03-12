Ветер не стихает: на Южном Урале продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 13 марта, на территории Южного Урала ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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