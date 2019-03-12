Санкции? «Фортум» сдает Челябинск курганскому олигарху

Курганский олигарх Алексей Бобров продолжает подминать под себя энергетические активы финской компании на Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», энергосбытовая компания «Восток», аффилированная с курганским предпринимателей Алексеем Бобровым, стала совладельцем ООО «Фортум – Новая генерация». Согласно информации портала «Руспрофайл», 50% компании, ранее на 100% принадлежавшей ПАО «Фортум», теперь владеет ЭК «Восток».

Отметим, что основной вид деятельности ЭК «Восток» – торговля электроэнергией, в то время как основной вид деятельности ООО «Фортум – Новая генерация» – производство электроэнергии. Именно поэтому вхождение аффилированной с Алексеем Бобровым структуры связывают с объявленным Минэнерго конкурсом по выбору гарантирующего поставщика электрической энергии в Челябинске. Напомним, город остался без ГП из-за банкротства компании «Челябэнергосбыт». Сейчас эту функцию временно исполняет «МРСК Урала».

Между тем, история вхождения другой компании, связанной с Алексеем Бобровым, на рынок тепловой энергии Челябинска позволяет предположить иную причину изменений в структуре собственности ПАО «Фортум». Напомним, с 1 января нынешнего года одним из гарантирующих поставщиков тепла в Челябинске стало АО «УСТЭК-Челябинск». Этот статус уступила ему принадлежащая «Фортуму» УТСК.

При этом еще в прошлом году данный процесс был представлен как результат примирения «Корпорации СТС» и «Фортума». До этого компании долгое время не могли поделить рынок тепловой энергетики в Тюменской области, при том что «Корпорация СТС» уже контролировала производство и сбыт тепла в Курганской области, а «Фортум» занимал ведущие позиции на рынке тепловой энергии Челябинска и Озерска.

Но в 2018 году бывшие непримиримые соперники внезапно заявили о создании совместного предприятия – Урало-Сибирской теплоэнергетической компании. Именно она стала гарантирующим поставщиком тепловой энергии в Тюмени. Компания же с похожим названием «УСТЭК-Челябинск» заняла в Челябинске место «дочки» «Фортума». Однако, несмотря на громкие заявления, ПАО «Фортум» отсутствует среди учредителей новых компаний: единственным учредителем «УСТЭК» является «Корпорация СТС», а «УСТЭК принадлежит ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (управляющая организация и единственный учредитель – «Корпорация СТС»).

Таким образом, можно сделать вывод, что «Фортум» полностью передал своим недавним конкурентам сбыт тепловой энергии в Тюмени и Челябинске. Теперь они же вошли и в бизнес по производству электроэнергии в Челябинске. Более того, если ознакомиться со всем списком видов деятельности ООО «Фортум – Новая генерация», можно узнать, что среди них есть и производство тепловой энергии.

Так что не исключено, что финская компания просто постепенно избавляется от своих активов из-за расширяющихся с 2014 года экономических санкций в отношении России со стороны США, ЕС и ряда других стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

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