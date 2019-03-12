У больницы скорой помощи требуют миллионы за смерть пациента

В Челябинске начался процесс, ответчиком в котором выступает больница скорой помощи (ОКБ №3). Медицинское учреждение хотят обзать выплатить солидную компенсацию за смерть пациентки.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в конце и2017 года. Пожилая челябинка поступила в хирургическое отделение больницы с патологией желчных путей. Ей сделали операцию, но затем обнаружили опухоль поджелудочной железы. После второй операции состояние пациентки резко ухудшилось, желудок перестал принимать пищу и медикаменты, но лечащий врач почему-то не спешил переходить на капельницы и продолжал назначать таблетки, а потом и вовсе заявил, что свою функцию медики выполнили, оставшаяся опухоль не операбельна и пациентку необходимо отправить в хоспис.

Родственники добились, чтобы пациентку перевели в гастроэнтерологию. Они утверждают, что женщина была в крайне тяжелом состоянии, сотрудники хирургического отделения заявляют, что состояние было удовлетворительным. Тем не менее, в гастроэнтерологии женщину поместили в реанимацию и назначили экстренную операцию.

Спасти пенсионерку не удалось. При вскрытии выяснилось, что у челябинки случилось тяжёлое осложнение острого панкреатита, а после операции началось воспаление органов брюшной полости и развился сепсис.

Специалисты ФОМС, проводившие проверку по факту смерти пациентки, выявили ТВ действиях врачей массу нарушений. Лечащего врача обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и назначили ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Родственники погибшей женщины заявили, что врачи в буквальном смысле убили пациентку, и потребовали от лечебного учреждения в качестве компенсации 7 млн рублей. В больнице скорой помощи настаивают: медики сделали всё от них зависящее.

Челябинск, Павел Зварзин

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