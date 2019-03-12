На Урале призвали ограничить доступ к Интернету

Власти Миасса призвали ограничить распространение информации в сети Интернет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение внес на рассмотрение Собрания депутатов Миасского городского округа внес заместитель главы города по социальным вопросам Валентин Вертипрахов.

Поводом для подобной законодательной инициативы стала забота о детях. «В 2018 году в Миасском городском округе наблюдалась устойчивая негативная тенденция, связанная с суицидальными проявлениями у подростков. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Миасского городского округа поступило 11 (аналогичный период прошлого года – 5) сообщений о совершении подростками суицидов, в том числе, в трех случаях со смертельным исходом», – говорится в проекте обращения парламентариев в Законодательное собрание Челябинской области, размещенном сайте миасского парламента. При этом, согласно пояснительное записке к проекту документа, «основная категория несовершеннолетних, которые совершили попытки суицида в 2018 году, – это учащиеся 2001-2004 годов рождения».

Правда, далее в обращении говорится, что по данным следственного отдела по Миассу фактов воздействия на психику детей через социальные сети не установлено, «однако отмечается негативная роль бесконтрольного доступа подростков к сети Интернет, где в свободном доступе находятся материалы на данную тематику». И школа здесь, как правило, не при чем, так как на координационном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечалось, «что установленные в образовательных организациях контент-фильтры позволяют обеспечить безопасный доступ к сети Интернет только в самом учреждении». А вот в свободное время подростки имеют бесконтрольный доступ к интернету, так как родители в силу занятости не всегда имеют возможность контролировать времяпрепровождение детей.

«Просим вас выступить с инициативой в Федеральное Собрание Российской Федерации по ограничению распространения информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также об ответственности интернет-провайдеров за содержание сайтов», – завершают свое обращение миасские власти. При этом не уточняя, распространение какой именно информации в сети Интернет предлагают ограничить.

Самое интересное, что о блокировке всех общедоступных сайтов и сообществ, имеющих отношение о суицидах в Роскомнадзоре отчитались еще в декабре 2016 года. Но то ли миасские депутаты не верят представителям ведомства (что простительно после истории с «Телеграмом»), то ли горят желанием ограничить доступ к какой-то иной информации, якобы негативно влияющей на уровень жизнерадостности подростков. Тогда было бы очень интересно узнать, какую именно информацию они имеют в виду, так как в самом документе они этого не говорят.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.19

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