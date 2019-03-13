В Челябинской области отменили карантин по гриппу

На Южном Урале отменили ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 10 неделе 2019 года (с 4 по 10 марта) в регионе зарегистрировано 24 тысячи 365 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 73,9 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 33%. Снижение отмечено по всем возрастным группам, в том числе среди взрослого населения – на 44%, школьников – на 26%, детей 3-6 лет – на 30%, детей до 2 лет – 32%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 22,5% по всем возрастным группам.

Рост заболеваемости отмечен в 5 муниципальных образованиях области, в 11 муниципальных образованиях сохраняется превышение пороговых показателей заболеваемости.

В Челябинске зарегистрировано 10 тысяч 421 случай, показатель 86,67 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 24% и эпидпорога на 20% по всем возрастным группам.

В связи со снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, решением оперативного штаба по профилактике гриппа при заместителе губернатора Челябинской области с отменено проведение ограничительных мероприятий (карантина) на территории Челябинской области.

При этом главам Октябрьского, Чесменского, Пластовского, Аргаяшского, Кунашакского, Карталинского, Верхнеуральского, Агаповского, Катав-Ивановского, Саткинского, Коркинского районов, а также Чебаркуля, Златоуста, Верхнего Уфалея и Миасса рекомендовано сохранить проведение профилактических мероприятий в соответствии с комплексными планами по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в период эпидемии до снижения заболеваемости на территории муниципального образования до уровня эпидемического порога.

Челябинск, Виктор Елисеев

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