Борьба мэрии с рекламой ударила по интересам челябинских автомобилистов

Челябинцев предупредили о ночных ограничениях движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с работами по демонтажу рекламных конструкций в марте и апреле будет ограничено движение транспорта в Калининском, Советском и Ленинском районах города.

Работы будут проводиться поэтапно с 24:00 до 5:00 . Первый этап стартует 15 марта на улице Молодогвардейцев, напротив дома №7.

22 марта демонтаж будет проводиться на улице Доватора, напротив дома №38, 29 марта – напротив дома №63А по улице Воровского, 5 апреля – напротив дома №1В по Копейскому шоссе. Последний, пятый этап запланирован на 12 апреля напротив дома №126 по улице Братьев Кашириных.

Демонтаж рекламных конструкций осуществляет ООО РА «Гранат».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.19

В Челябинской области отменили карантин по гриппу. / 13 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / На Урале призвали ограничить доступ к Интернету. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»