Южноуралец ограбил экс-супругу, попутно избив ее сожителя

В Миассе закончили расследование дела о грабеже «по-семейному».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции Миасса завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

Из материалов дела следует, что в отношении 44-летнего местного жителя был совершен разбой в доме, где тот жил со своей гражданской женой. Вечером мужчина встретил знакомого, с которым ранее жила его сожительница. Тот предложил ему в доме женщины выпить водки. Тот согласился.

Хозяйки квартиры дома не было. Между тем, бывший гражданский муж знал, что в доме хранятся деньги и драгоценности. Внезапно он напал на южноуральца, избивая до тех пор, пока тот не потерял сознание. Затем похитил деньги и золото, принадлежащие женщине, на сумму более 120 тысяч рублей. Уходя, он забрал бутылку водки, которую купил нынешний сожитель женщины для совместного распития.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления – ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений местного жителя, 1982 года рождения. Свою вину он отрицал. Благодаря собранным следователями доказательствам, в том числе записям с камер видеонаблюдения, где задержанный зафиксирован с похищенной бутылкой водки, а также следам рук, оставленным на вещах в квартире, вина его была доказана», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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