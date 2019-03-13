Объемы отгрузки продукции уральских металлургов на внутренний рынок превысили 9 миллионов тонн

ММК продолжает увеличивать объемы отгрузки готовой продукции на внутренний рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2018 году отгрузка товарного металлопроката предприятия на внутренний рынок, включая страны СНГ, составила 9,029 миллионы тонн, что почти на 6% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Это второй по величине показатель отгрузки на внутренний рынок после 2014 года, когда поставки металлопродукции на внутренний рынок составили 9,588 миллиона тонн. Доля внутреннего рынка в общих объемах продаж компании составила 79%.

В региональном разрезе наиболее значимым для Магнитки, учитывая ее географическое положение, продолжает оставаться Уральский регион, доля которого составила в 2018 году 36%; на втором месте Поволжье с долей в 18%; на Центральный регион и страны СНГ приходится по 15% отгрузки.

На российском рынке крупнейшим отраслевым потребителем металлопродукции ММК является трубная отрасль, на которую пришлось свыше 2 миллионов тонн металлопродукции. Около 880 тысяч тонн металлопродукции поставлено метизным и передельным заводам, 636 тысяч тонн – напрямую строительным компаниям, производителям строительных материалов и металлоконструкций. Среди крупнейших потребителей продукции ММК в РФ также автомобилестроение (535 тысяч тонн). Значительную долю составляют поставки на спотовый рынок – в 2018 году в адрес металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров было отгружено 2,5 миллиона тонн металлопродукции.

Еще в начале 2000-х годов руководством комбината был взят стратегический курс на приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка, что в том числе обусловлено выгодным географическим положением предприятия в непосредственной близости от наиболее металлоемких регионов. На потребности внутреннего рынка, в первую очередь, были ориентированы и крупнейшие инвестиционные проекты Магнитки последних десятилетий: создание современного сортопрокатного производства, строительство мощностей по производству проката с покрытием, возведение крупнейших производственных комплексов по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного оцинкованного листа для автомобилестроения. Все эти проекты являются импортозамещающими и предназначались для выпуска продукции, которая раньше в России не производилась. Сегодня все эти современные производственные комплексы полностью загружены заказами и вносят существенный вклад в финансовые результаты ПАО «ММК», поскольку ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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