Ранний паводок: под угрозой подтопления десятки населенных пунктов Южного Урала

Паводок может начаться в Челябинской области на две недели раньше обычного срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадать от весеннего половодья может 31 населенный пункт в 20 муниципалитетах Южного Урала. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

По словам чиновника, пока уровень воды в водоемах в период весеннего таяния снега ожидается в пределах нормы. Однако в случае «дружной» весны и обильных осадков ситуация может меняться молниеносно. Тем более, что, как отметил, предваряя доклад своего заместителя, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, синоптики наблюдают двухнедельное опережение среднегодовых температурных значений.

Наиболее проблемной может оказаться ситуация в Ашинском, Брединском, Варненском и Троицком районах. Особенно беспокоит региональные власти уровень воды в реках Уй, Увелька и малых рек юга области: Большой Караганки, Гумбейки и других. Сохраняются и традиционные точки риска. Например, место водозабора на реке Уй в Троицке.

С целью предотвращения неблагоприятных последствий власти и экстренные службы региона разработали перечень мероприятий. Среди прочих в него вошли мероприятия по искусственному ослаблению льда. Так, на реке Уй ориентировочно 20 марта начнется распиловка льда. В Варненском, Ашинском и Брединском районах 20 марта военные саперы ЦВО начнут мероприятия по подрыву льда.

Кроме того, правительство Челябинской области поручило главам муниципалитетов усилить контроль за водными объектами, а министерству дорожного хозяйства и транспорта – ввести традиционные ограничения движения по дорогам регионального значения для автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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