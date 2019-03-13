В России расширили основания для отсрочки от призыва в армию

В России уравняли в правах юношей, начавших школьное обучение с 6 и с 7 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о воинской обязанности и военной службе.

Юноши, которым исполнилось 18 лет во время обучения в общеобразовательной школе (а таких достаточно много) и воспользовавшимся правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата, будет предоставлено право на еще одну отсрочку в связи с продолжением обучения по программе магистратуры. До сих пор такая отсрочка предоставлялась только россиянам, отметившим 18-летие после окончания школы.

Кроме того, молодые люди, достигшие призывного возраста в школе, смогут получить отсрочку от призыва на военную службу «в связи с обучением по программам среднего профессионального образования».

Плюс ко всему, право на отсрочку получат те, кто за бюджетный счет очно учится на подготовительных отделениях государственных вузов. Но лишь в том случае, если юноша поступит на подготовительное отделение в год окончания школы и лишь на период обучения, но не дольше, чем на 1 год.

Москва, Игорь Юров

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