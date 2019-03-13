Южноуральцам предлагают отказаться от кабельного телевидения ради 20 цифровых каналов

Южноуральцам предлагают отказаться от кабельного телевидения и восстановить общедомовые антенны. Обещают, что это будет дешевле, чем использовать «кабель». Но не акцентируют внимания на гораздо меньшем числе каналов и их «меню».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинской области начали массово отказываться от общедомовых антенн в 2000-х годах. Основная причина: неудовлетворительное качество сигнала и крайне ограниченный выбор телеканалов. К тому же, оборудование с крыш периодически исчезало, и люди надолго оставались без телевещания. Между тем, в комплекте с кабельным телевидением начали предлагать доступ в Интернет с весьма приличными скоростями приема и передачи данных.

В результате, на сегодняшний день 71% многоквартирных домов в Челябинской области совсем не имеют общедомовой антенны. В ряде домов антенна числится в паспорте имущества, но в реальности ее нет. И только в 15% случаях оборудование сохранилось, но практически не используется. Об этом сегодня сообщил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

И напомнил: с 3 июня прием аналогового телесигнала в Челябинской области буде прекращен. Покрытие цифровым сигналом на сегодняшний день составляет 98%.

Напомним, в качестве основного формата цифрового эфирного телевидения в России принят стандарт DVB-T2. В цифровом формате обеспечивается работа 20 каналов первого и второго мультиплексов. В первый мультиплекс вошли Первый канал, Россия-1, Россия-Культура, Россия 24, OTP, ТВЦ, 5 канал, НТВ, Матч!, Карусель. Во второй – Рен-ТВ, Спас, Мир, Звезда, Пятница, Домашний, ТВЗ, СТС, ТНТ, МузТВ. Именно эти каналы смогут принимать те, кто восстановит общедомовые антенны.

Органам местного самоуправления поручено организовать собрания собственников жилья и предложить южноуральцам еще раз выбрать: антенна или кабель, попутно разъясняя ценовые преимущества первой.

В свою очередь, кабельные «пакеты» даже в самом скромном варианте предусматривают не менее 40 каналов. А в крупных городах – сотни.

Вместе с тем, в Челябинской области до сих пор есть места, куда цифровой сигнал до сих пор вообще не «дошел» – это 142 села и деревни с населением около 40 тысяч человек. Решить проблему предлагается с помощью спутниковых тарелок.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.03.19

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