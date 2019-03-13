Заморозит и завалит снегом: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с приближением южного циклона ночью, днем и вечером 14 марта в отдельных районах Южного Урала ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя – местами сильные и очень сильные, прогнозируются сильное налипание снега на провода, сильный гололед, на дорогах сильная гололедица.

Одновременно начнется похолодание: уже завтра днем температура воздуха в горных районах опустится до -3, в ночь на пятницу похолодает до -12 градусов, днем 15 марта отрицательные температуры установятся на всей территории области, а в ночь на субботу, 16 марта, столбики термометров могут опуститься до -20.

Выходные обещают быть прохладными. Положительные температуры вновь ожидаются в регионе на следующей неделе.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.03.19

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