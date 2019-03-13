Южноуральских чиновников пожурили за неадекватное поведение

В Челябинской области операторы сотовой связи массово жалуются на органы местного самоуправления: чиновники чинят препятствия для установки оборудования. Об этом сообщил региональный министр информационных технологий и связи Александр Козлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр призвал власти городов и районов вести себя вменяемо и адекватно рыночной ситуации.

В первую очередь, необходимо составить реестр муниципальных объектов, на которых может быть размещено оборудование – сейчас, по словам операторов, получить место, например, под антенну, очень сложно. А если место и предоставляют, то требуют за него плату гораздо выше, чем за размещение на аналогичных коммерческих зданиях.

Козлов заявил, что при назначении арендной платы нужно брать цифры не «с потолка», а руководствоваться действующим законодательством и рыночными ценами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.03.19

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