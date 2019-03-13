На Урале сломали челюсть главе райцентра

Главе села Еткуль Александру Соколову сломали челюсть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как выяснилось, чиновник подрался на улице с прохожим: скандал разгорелся у магазина. Любопытно, что глава села обратился за помощью не в Еткульскую районную больницу, а в соседний райцентр.

Сейчас в истории разбирается прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.03.19

«Лишнее звено»: медицинских страховщиков предложено убрать из системы ОМС. / Заморозит и завалит снегом: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. / «Граждане спасибо не скажут»: Госдума защитила сырьевой вектор экономики России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»