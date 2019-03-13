На Урале сломали челюсть главе райцентра

Главе села Еткуль Александру Соколову сломали челюсть.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», как выяснилось, чиновник подрался на улице с прохожим: скандал разгорелся у магазина. Любопытно, что глава села обратился за помощью не в Еткульскую районную больницу, а в соседний райцентр.
Сейчас в истории разбирается прокуратура.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 13.03.19
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