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Среда, 13 марта 2019, 17:11 мск

Новости Челябинск

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На Урале сломали челюсть главе райцентра

Главе села Еткуль Александру Соколову сломали челюсть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как выяснилось, чиновник подрался на улице с прохожим: скандал разгорелся у магазина. Любопытно, что глава села обратился за помощью не в Еткульскую районную больницу, а в соседний райцентр.

Сейчас в истории разбирается прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.03.19

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