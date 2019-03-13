Прецедент: южноуральцы будут отвечать в суде за отказ обследовать ребенка на ВИЧ

В Еманжелинске подали в суд на родителей, отказывающихся обследовать ребенка на ВИЧ-инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, у родителей девочки, родившейся в 2017 году, ВИЧ-положительный статус подтвержден анализами. Но они с диагнозом не согласны, заявляя, что обследование, проведенное в коммерческом медицинском центре, дало отрицательный результат.

Проверять ребенка на наличие ВИЧ-инфекции они категорически отказываются.

«В связи с ненадлежащим осуществлением своих родительских обязанностей прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – завили в ведомстве. – В интересах ребенка в суд направлено исковое заявление о возложении на родителей обязанности по прохождению медицинского обследования малолетней дочери на наличие (отсутствие) ВИЧ-инфекции».

Отметим, что в России это первый подобный случай.

Еманжелинск – Челябинск, Павел Зварзин

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