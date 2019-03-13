Южноуральцы буду платить за рекламу «Единой России» вечно

Южноуральцев обяжут платить за обслуживание дворов, благоустроенных по программе, приписываемой «Единой Россией».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Челябинской области, согласившихся на благоустройство своих дворов в рамках программы «Городская среда», ждет череда сюрпризов. Речь об этом шла на совещании по теме «Развитие современной городской среды», организованном для руководителей первичных отделений партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области.

Напомним, вот уже несколько лет «партия власти» пытается приписать себе заслугу благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, оплачиваемых из бюджета различных уровней (то есть за счет налогов россиян), а также непосредственно из карманов налогоплательщиков. Просто потому, что правительство РФ считает, что граждане страны должны доказать свое право на финансирование работ по благоустройству их дворов за счет их же денег только дополнительными финансовыми вливаниями.

Но это было бы еще не так смешно, если бы «Единая Россия», объявившая себя «партией власти», не пыталась приписать именно себе заслуги этого самого благоустройства. При том, что сама партия ни копейки на реализацию этой программы не потратила.

Впрочем, проблема даже не в этом. А в том, что федеральное правительство вдруг решило, что жители домов, дворы которых не попали в программу до 9 февраля нынешнего года, должны будут софинансировать не 3% стоимости работ, а аж 20%. Правда, теперь появился минимальный перечень работ, которые можно будет выполнить без финансового участия горожан (ремонт внутридворового проезда, ремонт тротуара и парковки, организация освещения, установка скамеек и урн). А вот за оборудование детской площадки южноуральцам придется заплатить из собственного кармана – не полностью, всего 20%. Потому как это относится уже к перечню дополнительных работ.

Вот такой парадокс: президент России Владимир Путин мечтает об увеличении рождаемости в стране, а «Единая Россия» не считает, что во дворе обязательно должна быть детская площадка.

По словам спикера Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, власти и «ЕР» чуть ли не облагодетельствовали горожан, включив все «асфальтовые работы» в перечень «бесплатных». Якобы, они забирают едва ли не 80% финансирования. И в итоге получается, что за «дополнительные» работы челябинцы заплатят примерно столько же, сколько раньше платили те, кто вносил 3% «за все».

Но представители «первичек» с такими расчетами не согласны. Так, депутат Курчатовского районного совета настаивает: платеж горожан вырастет на 30%-100%, и это уже с учетом «минимального перечня работ». То есть с каждой квартиры могут потребовать более 2 тысяч рублей, а для многих семей это весьма существенная сумма.

Но это не единственный «сюрприз». Дело в том, что теперь принять участие в программе благоустройства смогут только те дворы, в домах которых собственники жилых помещений согласятся включить их территорию в общедомовую собственность.

Благо, земельный налог на дворовые территории в Челябинске равен сейчас 0%. Об этом, кстати, не преминул напомнить Станислав Мошаров, кокетливо заявив, что ставка налога будет зависеть от «состава городской Думы, который горожане выберут». Понятно, что сентябрьские выборы так и подмывают агитировать, где только можно, в том числе и на региональных партийных совещаниях. Но г-н председатель как будто забыл, что депутатов именно городской Думы челябинцы не выбирают. Выбирают они депутатов районных парламентов. А кого уж эти депутаты направят в Гордуму – известно только тем, кто дает указания депутатам райсоветов.

Но даже если ставка по налогу останется нулевой, южноуральцы все равно ответят рублем за рекламу «Единой России». Потому что управляющие компании выставят им счет за обслуживание новообразовавшейся площади.

Впрочем, бояться этого стоит не всем: по словам заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, через программу благоустройства не смогут пройти даже те дворы, которые уже заявили об участии. Потому как федеральное правительство настаивает на увеличении доли общественных пространств и сокращении к 2024 году дворов до нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.19

Челябинское «ЕдРо» отказалось агитировать только за Дубровского. / Прокуратура обжаловала приговор экс-главе администрации Челябинска. / На предприятии олигарха Струкова остановили несколько объектов – слишком опасны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»