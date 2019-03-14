В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение по федеральной трассе

В Челябинске на автодороге М-5 «Урал» ограничили движение из-за снегопада.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный и очень сильный снег, местами метели, гололедные явления, снежные заносы), сложившимися в горнозаводской зоне области, ФКУ Упрдор «Южный Урал» на участке с 1868 по 1756 км (от города Челябинска до города Миасса) автодороги федерального значения М5-«Урал» введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов.

Время окончания ограничения движения может быть сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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