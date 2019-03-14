В Челябинске практически остановился рост цен на жилье

В Челябинске практически остановился рост цен на жилую недвижимость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты портала Domofond.ru проанализировали ценовые предложения на рынке вторичной недвижимости в феврале 2019 года и сравнили их с аналогичными прошлогодними показателями.

Лидером неожиданно стал Усть-Илимск – районный центр на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре: там в течение года стоимость жилья выросла на 28%, такой же рост отмечен и на аренду недвижимости. На втором месте Сочи – цены выросли на 23%.

Аренда более всего выросла в приграничном Выборге – плюс 35% за год.

Существенно снизились цены при покупке жилья в Воркуте и Лысьве – на 6,1% и 6,9% соответственно. Но стоимость аренды в этих городах подросла более чем на 13%.

Челябинск же застыл на отметках, близких к нулю. Так, стоимость квадратного метра при продаже на вторичном рынке увеличилась всего на 1%, цена аренды осталась на прошлогоднем уровне.

В Миассе показатели выросли соответственно на 1,5% и 1,8%. В Златоусте «продажные» цены не изменились, аренда возросла на 4,1%.

В Копейске отсутствие спроса на жилье привело к снижению цен, пока незначительному – минус 0,2%, зато аренда подорожала почти на 8%.

Наиболее востребована жилая недвижимость в феврале была в Магнитогорске: цены при продаже выросли на 4,6%, стоимость аренды – на 8,5%.

Челябинск, Светлана Намская

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