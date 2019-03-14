На северо-западе Челябинска на три дня ограничили движение автотранспорта

В Курчатовском районе Челябинска ограничили движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с работами по строительству теплотрассы к жилому дому по улице Профессора Благих с 6 часов 14 марта до 22 часов 16 марта будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Лобырина до улицы Молодогвардейцев.

Второй этап ограничения движения – с 6 часов 17 марта до 22 часов 18 марта в обратном направлении – от улицы Молодогвардейцев до Лобырина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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