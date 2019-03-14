На Южном Урале похолодает до минус 20

Похолодание в Челябинской области продлится до конца недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, завтра, 15 марта, ожидаются облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Температура ночью -7, -12 градусов. Днем ожидается 0, -5 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В субботу, 16 марта, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью -11, -16, при прояснении до -20 градусов. Днем 1-6 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до 7-9 градусов ниже нуля, а в ночь на субботу столбик термометра опустится до -12, -14. Днем в пятницу и субботу ожидается -1, -3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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