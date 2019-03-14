На северо-западе Челябинска столкнулись троллейбус, маршрутка и легковушки

На крупной магистрали Челябинска столкнулись троллейбус, маршрутка и несколько легковушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупная авария на северо-западе Челябинска затруднила движение по одной из ведущих магистралей города.

ДТП произошло на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта сегодня в первой половине дня. Фото с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

На снимке видно, что столкнулись три легковых автомобиля, маршрутное такси и троллейбус. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи.

Из-за ДТП движение на перекрестке было затруднено более часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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