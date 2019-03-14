Угрожал пистолетом: житель Челябинска устроил разборки в детском саду

Обиженный челябинец явился в детский сад с пистолетом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЧОП «Витязь», инцидент произошел сегодня утром в одном из детских садов Ленинского района.

«В восемь часов утра 14 марта сигнал тревоги поступил из детского сада в Ленинском районе. Причиной стал неадекватный родитель, угрожающий вахтеру учреждения пистолетом», – рассказали в охранном предприятии.

Оказывается, накануне вечером мужчина поругался с вахтером учреждения, когда забирал из детского сада ребенка. Сегодня утром он решил продолжить «диспут», но на этот раз в качестве беспроигрышного аргумента захватил с собой пистолет. Вахтер потребовал, чтобы неадекватный папаша покинул помещение, но тот перешел к угрозам. В итоге обеспокоенные родители вызвали ЧОПовцев.

Группа быстрого реагирования задержала мужчину (сопротивления он не оказывал) и передали наряду полиции. По данным пресс-службы охранного предприятия, пистолет, с которым горожанин явился в детский сад, оказался шумовым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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