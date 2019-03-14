Сотни миллионов за неисправные автобусы и 150 миллионов убытка: обнародованы подробности проверки муниципального перевозчика Челябинска

Стали известны результаты проверки Контрольно-счетной палатой Челябинска ООО «Общественный городской транспорт». Данные обнародовал сайт «Депутат74». Если верить этой информации, ООО «Общественные городской транспорт» с самого начала превратилось в финансовый пылесос, выкачивающий средства из городского бюджета и неэффективно использующий собственные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», началось все с того, что ООО «ОГТ», учрежденное двумя муниципальными предприятиями («Служба организации движения» и «Служба благоустройства»), арендовало имущество у еще одного муниципального предприятия – находившегося в стадии банкротства МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Всего за 10 месяцев за аренду, по сути, муниципального имущества перевозчик выплатил 25 миллионов рублей.

Далее ООО «ОГТ» выкупило того же МУП «ЧАТ» 301 автобус за 350,3 миллиона рублей. Впрочем, заплатил за возврат собственного же подвижного состава бюджет Челябинска, приняв выкупленное имущество в казну города за ту же сумму. Правда, на выкуп автобусов ОГТ почему-то решил взять кредит в коммерческих банках, а потому возвращенных средств для полного расчета с кредиторами не хватило, и тогда предприятие берет в долг уже у МУП «ПОВВ». Причем вместо необходимых для этого 32,5 миллионов рублей – сразу 50 миллионов под 7,5% годовых. Эту ссуду ОГТ возвращает до сих пор.

Интересно, что большинство купленных автобусов оказались неисправными. В результате, 152 автобуса так и не вышли на маршруты, причем ремонтировать их просто нет смысла. Еще 17 автобусов не эксплуатируется более года, а 23 – не эксплуатировались от 6 до 12 месяцев. Один автобус ревизоры и вовсе не нашли, при этом руководство ОГТ не смогло ответить на вопрос, где машина находится.

При этом в течение предшествовавших проверке 6 месяцев эксплуатировались только 85 муниципальных автобусов, или 28,2% выкупленного подвижного состава.

Зато муниципальные автобусы использовал другой перевозчик – ООО «Первая транспортная корпорация» (принадлежит депутату Челябинской городской Думы Станиславу Новичихину). Установлен факт эксплуатации, по крайней мере, одного автобуса марки «НЕФАЗ». Правда, никаких документов об этом в ООО «ОГТ» нет. То есть частный перевозчик за использование муниципального транспорта не заплатил ни копейки.

Зато для обслуживания собственных маршрутов ОГТ (выкупившее, напомним, 301 автобус за 350 миллионов рублей) арендует подвижной состав у сторонних организаций. И арендует весьма странным образом. В 2017 году предприятие взяло в аренду 39 единиц транспорта, а в 2018 году – 73 единицы. Из них 19 единиц нового транспорта (без пробега) были преданы в ООО «ОГТ» из МУП «СОД» (ему принадлежит 95% ООО «ОГТ»). При этом 6 из 10 новых «НЕФАЗов» уже стали «на прикол»: из-за использования некачественного топлива у машин вышли из строя двигатели.

Остальной транспорт был арендован у частников. Особенно интересна ситуацией с арендой у ООО «Первая гильдия+" (ее директором является Рустам Тимуршин, одно время совмещавший эту должность с постом замдиректора ООО «ОГТ»). Дело в том, что вместо исправных автобусов муниципальный перевозчик получил в аренду транспорт, который вынужден был сразу же поставить на ремонт. В итоге все автобусы за счет ОГТ пришлось оснастить огнетушителями, аптечками первой медицинской помощи и аварийными знаками. Кроме того, за счет средств ООО «ОГТ», на 13 автобусов были установлены новые аккумуляторные батареи, на 16 автобусах были установлены новые всезонные шины, на 6 автобусах был выполнен капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания, на одном автобусе произведен ремонт КПП.

" ООО «ОГТ» оплатило ремонтные работы на 6 автобусах на общую сумму 0,9 млн рублей и вернула 29.12.2017 года в полностью работоспособном состоянии обратно в ООО «Первая гильдия+». До момента возврата в ООО «Первая гильдия+» каждый автобус не эксплуатировался от 50 до 186 дней, при том, что период аренды составил 240 дней. Убыток, полученный за 8 месяцев от эксплуатации автобусов, взятых у ООО «Первая гильдия+», составил 6,6 млн рублей», – сделали вывод ревизоры.

Но и это еще не все. Дело в том, что деньги за ремонт автобусов коммерческого перевозчика получил... он же. Так как именно с ООО «Первая гильдия+" ОГТ заключил договор на ремонт и обслуживание автобусов, арендованных у ООО «Первая гильдия+". При этом, как пишет «Депутат74», ревизоры установили, что при оплате были применены повышающие коэффициенты от 1,5 до 4 на выполненные работ, не предусмотренных условиями договора, что привело к увеличению стоимости работ на 46% – 62%.

Не радуют и финансовые показатели ООО «ОГТ»: убыток за 2017 году составил 97,9 миллиона рублей, а за 9 месяцев 2018 года – 63,9 миллиона рублей.

Напомним, общественный городской транспорт Челябинска планируется передать в управление частной компании. Пока речь идет только об электротранспорте, но нет никаких гарантий, что ту же участь не готовят автобусам – при такой-то убыточности. И, исходя из весьма любопытных фактов, изложенных в отчете проверяющих, возникает вопрос о преднамеренном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.19

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