Трасса М5 «Урал» по-прежнему закрыта для грузовиков и автобусов: в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничения на участке магистрали от границы с республикой Башкортостан до Челябинска продлено до 23:00.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», на данный момент на трассе М-5 «Урал» на очистку проезжей части от снега выведено 65 единиц техники. Особое внимание уделяется горнозаводским зонам, на сложных участках дежурят эвакуаторы. Дорожные мастера постоянно патрулируют вверенную территорию и готовы оказать помощь каждому.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях, максимально ответственно готовиться к выезду за пределы населенного пункта, проверить исправность транспортного средства, наличие топлива и средств связи. Во избежание дорожно-транспортных происшествий, ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательным за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не мешать работе спецтехники, задействованной на очистке трасс.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Павел Зварзин

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