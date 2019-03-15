«Рекрутер», бросавший клиентов на вокзалах, предстанет перед судом

В Челябинске будут судить создателя лже-агентства по трудоустройству, заманивавшего клиентов в Тюменскую область.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, следователи городского управления полиции направили в суд уголовное дело по обвинению челябинца в совершении ряда мошеннических действий в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлена причастность мужчины к совершению 24 эпизодов противоправной деятельности, связанных с мошенническими действиями при оказании услуг по трудоустройству. Так, в период с 2016 по май 2017 года южноуралец, зарегистрировав на свое имя общество с ограниченной ответственностью, открыл офисы на территории Миасса и Челябинска, где заключал с клиентами трудовые договоры от имени несуществующих организаций, якобы расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом злоумышленник за свои услуги «рекрутер» брал от 6 до 10 тысяч рублей. После процедуры оформления документов и внесения оплаты южноуральцы направлялись в соответствующие города, где должны были находиться непосредственные работодатели. Однако по прибытии в пункты назначения они узнавали, что организаций, с которыми заключены трудовые договоры, не существует.

Всего аферист похитил у своих клиентов в общей сложности около 180 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Челябинска, уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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