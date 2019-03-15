100 тонн минтая растаяло по пути в Челябинск

В Челябинск поступило 2 вагона с подтаявшим минтаем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, факты нарушения температурного режима при транспортировке свежемороженой рыбы специалисты ведомства установили 12 марта.

Со станции Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги на станцию Шершни ЮУЖД в адрес ООО «Компания Регион-Бизнес» поступил подконтрольный груз – 2 вагона со свежемороженым минтаем. Общий вес поступившей продукции – более 96 тонн.

При этом в ходе проведения государственного ветеринарного контроля выяснилось, что рыба в дороге начала таять. В итоге на момент прибытия к месту назначения температура в толще продукции составляла от -7,3 до -8,9 градуса по Цельсию, что противоречит требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также ГОСТа «Рыба мороженая. Технические условия».

Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы от всех партий. Решение о дальнейшем использовании рыбы будет принято после окончания лабораторных исследований, способных подтвердить безопасность продукции в ветеринарном отношении.

Россельхознадзор проинформировал министерство сельского хозяйства Челябинской области о поступлении продукции, ввезенной в область с нарушением температурного режима и представляющей потенциальную опасность при ее реализации до окончания лабораторных исследований. По фактам транспортировки мороженой продукции с нарушением правил перевозок возбуждены административные дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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