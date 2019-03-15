Директор Озерского колледжа попала под статью после тренинга в Турции

Поездка педагогов Озерского технического колледжа на тренинг в Турцию обернулась уголовным делом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного профессионального образовательного учреждения «Озерский технический колледж», подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.

По версии следствия, в октябре 2017 года руководитель ссуза, действуя из корыстной заинтересованности, создала учебную группу из сотрудников колледжа для проведения 4-х дневного тренинга «Технология тимбилдинга как форма работы с педагогическим коллективом» в Кемере (Турецкая Республика), в которую незаконно включила себя, находясь в отпуске. Обошлась поездка в 266 тысяч рублей.

Возможно, педагоги хотели познакомиться с модными управленческими практиками «вживую», наблюдая за работой аниматоров на турецких курортах. Однако следователи сочли это маловероятным и уверены: поездка нанесла ущерб областному бюджету.

Также, в 2017-2018 годах директор Озерского колледжа допустила нецелевое расходование бюджетных средств, полученных для выполнения государственного задания, в сумме более 1,5 миллионов рублей, что было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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