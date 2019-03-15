Трех риелторов-аферистов из Челябинска отправили в колонию

Трое челябинцев осуждены за хищение квартир у граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал трех жителей города виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В суде установлено, что челябинцы находили в сети Интернет объявления горожан о продаже квартир, размещали аналогичное фиктивное объявление о продаже квартиры по заниженной цене. Когда находился потенциальный покупатель, подделывали документы на квартиры, необходимые для реализации объекта недвижимости, после чего, представляясь собственниками, совершали сделки по купле-продаже квартир. Полученные средства аферисты делили между собой.

По этой схеме с мая по август 2017 года в соучастии с другими неустановленными лицами челябинцы совершили мошенничества с 8 объектами недвижимости, расположенными на территории Челябинска, на сумму свыше 4,4 миллиона рублей.

Кроме того, один из членов группы, работая в риелторском агентстве, совершил ряд мошеннических действий, приобретая право на объект недвижимости по договору уступки права требования. Реализовывая переданное имущество, получал денежное вознаграждение, которое, вопреки имеющимся с потерпевшими договоренностям, не передавал. Таким способом похитил у 4 потерпевших свыше 2,4 миллиона рублей.

Один из соучастников осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, двое других к 2,5 и 3 годам лишения свободы с испытательными сроками 3 года и 2,5 года соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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