Антимонопольщики собирают компромат на мусорщиков Южного Урала

Челябинское УФАС России проводит опрос жителей о работе регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступает информация от жителей Южного Урала о невозможности оплатить услуги по обращению с ТКО непосредственно их исполнителю либо иному лицу без взимания комиссии, а также о некорректном начислении платы за данную услугу региональными операторами.

В результате в первом случае граждане вынуждены оплачивать коммунальную услугу через банковских и иных платежных агентов, что может привести к существенному увеличению суммы платежа за счет взимания комиссии.

Отсутствие пунктов приема платежей от потребителей без взимания комисси уже стало основанием выдачи Челябинским УФАС России предупреждений регоператору горного кластера МУП «Комритсервис». Регоператору необходимо организовать места приема платежей на территории Саткинского, Катав-Ивановского и Ашинского районов, а также Усть-Катава и ЗАТО Трехгорный для оплаты его услуг без комиссии.

Также южноуральцы сообщают об указании регоператорами в квитанциях некорректной информации относительно собственников квартир в многоквартирных домах, жилых домах либо лиц, проживающих в указанных помещениях.

Так, в Челябинское УФАС России обратились два собственника жилого дома одного из поселков Челябинской области, которые сообщили о начислении им платы за услугу по обращению с ТКО на 12 человек вместо двух фактически прописанных и проживающих.

При этом, по словам потребителей, для изменения указанных данных представители регоператора потребовали, чтобы они самостоятельно приехали в близлежащее муниципальное образование и предоставили определенные документы для исправления ошибочных сведений.

В связи с этим Челябинское УФАС России просит жителей сообщать о следующих фактах:

отсутствии в вашем муниципальном образовании пунктов приема регоператорами платежей за услуги по обращению с ТКО без взимания комиссии;

ненадлежащем начислении платы – включении в квитанции ошибочной информации о количестве проживающих (прописанных) человек.

Указанную информация необходимо направлять в письменном виде на имя руководителя Челябинского УФАС России А.А. Козловой с приложением подтверждающих документов, указанием вашей контактной информации по эл. почте to74@fas.gov.ru или адресу: 454091, пр. Ленина, 59.

Опрос проводится до 8 апреля 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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