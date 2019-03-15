Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году

Утверждены расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2019 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, расписания единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2019 год утверждены совместными приказами федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и министерства просвещения РФ, а также зарегистрированы министерством юстиции РФ.

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный – с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 20 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. Для этих периодов также предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основной кампании ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в другие даты можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 21 сентября.

Этими же приказами утверждены продолжительность проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно иметь при себе на экзаменах по различным предметам. Они остались без изменения по сравнению с прошлым годом.

Расписание ЕГЭ 2019

Расписание ОГЭ 2019

Расписание ГВЭ 2019

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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