Уральские металлурги – в числе лидеров электронных торгов

Торговый дом ММК вошел в число самых успешных участников электронных торгов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Торговый дом ММК вошел в топ-1000 успешных российских поставщиков по версии центра электронных торгов B2B-Center. Исследование проводилось среди 406 тысяч компаний.

Список наиболее успешных российских поставщиков по итогам 2018 года составлен специальным компьютерным алгоритмом на основе ряда критериев. В топ-1000 попали поставщики с самым высоким коэффициентом побед в закупках. При этом компании участвовали как минимум в десяти торгах трех разных заказчиков. В финальном списке оказались представители основных отраслей экономики страны. ООО «Торговый дом ММК» вошло в число лучших в категории «Промышленность». Все компании-победители получили знак «Успешный поставщик» и особую электронную отметку на площадке B2B-Center.

«Самых успешных поставщиков России выбирают не наши сотрудники, а интеллектуальный алгоритм. Он анализирует объективные данные электронной площадки и обобщает их, – отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – Благодаря критериям отбора в список попадают только те компании, которые действительно борются за новые заказы и своих клиентов, проделывают огромную работу для развития бизнеса. Поэтому мы рады рассказать о них рынку и потенциальным заказчикам».

Центр электронных торгов B2B-Сenter – ведущая электронная торговая площадка в России для закупок и продаж в сегменте business-to-business (b2b). Услугами B2B-Center пользуются более 240 тысяч компаний.

Торговый дом ММК – уполномоченный представитель ПАО «ММК» во всех регионах России и в Республике Казахстан, основной задачей которого является реализация металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината и других предприятий Группы ММК со своих складских площадок. ТД ММК представляет собой одну из самых динамичных металлоторговых сетей в стране, в настоящее время насчитывающую 31 обособленное подразделение на территории России с охватом всех ведущих промышленных центров, а также пять подразделений в Казахстане.

Со складов в России и Казахстане компания продает свыше 1,7 миллиона тонн металлопродукции в год; доля ТД ММК в продажах ПАО «ММК» на внутренний рынок составляет более 10%. ООО «Торговый дом ММК» не раз отмечалось наградами всероссийских конкурсов РСПМ «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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