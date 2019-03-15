В Снежинске участковый застрелил пса, набросившегося на людей

Снежинский полицейский открыл огонь по бешеному псу, покусавшему людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции ОМВД по ЗАТО Снежинск поступило сообщение от жителей поселка Сокол о том, что бродячая собака покусала двух человек.

На место происшествия был направлен наряд полиции, в состав которого входил участковый уполномоченный. Жители рассказали участковому, что агрессивная собака покусала 80-летнюю женщину и 11-летнего ребёнка. Осматривая прилегающие дворы, сотрудники полиции обнаружили схожую по приметам собаку, очевипдцы подтвердили, что именно эта собака покусала людей.

Полицейские оттеснили животное за пределы дворовой территории, во избежание новых нападений на других людей. Собака была агрессивна, рычала, из пасти у нее шла пена. «Оценив ситуацию, для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, участковый уполномоченный полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя один прицельный выстрел», – сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Труп собаки был отправлен на исследование. Специалисты Каслинской ветстанции подтвердили у животного диагноз «бешенство». Применение оружия сотрудником полиции признано правомерным.

Жизнь женщины и мальчика, подвергшихся нападению бешеного животного, сейчас вне опасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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