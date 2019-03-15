Эхо «Гринфлайта»: в Москве банкротят «дочку» челябинского застройщика

Арбитражный суд готовится к процессу о банкротстве московского ООО «Гринфлайт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском о признании банкротом столичной «дочки» некогда крупнейшего застройщика Челябинска обратились ООО «Островцы» (Московская области) и компания «Юрлига» (Москва).

По данным картотеки арбитражных дел, ООО «Гринфлайт» (Москва) задолжало москвичам 15 миллионов рублей за аренду земельного участка. В Челябинске не ждут неприятностей от этого процесса: столичная фирма является самостоятельным юридическим лицом, а учредивший ее «прежний» челябинский «Гринфлайт» и сам находится в процедуре банкротства.

Напомним, проблемы у некогда крупнейшего челябинского застройщика начались еще в 2014 году. Южноуральцы, заключившие с компанией «Гринфлайт» договоры долевого участия в строительстве, стали массово обращаться в суд с требованием выплаты компенсации за перенос сроков сдачи домов. В результате около 300 миллионов рублей было выплачено дольщикам через суд, еще 100 миллионов в добровольном порядке.

В 2015 году финансовый кризис в компании обострился, в результате строительство 28 зданий в жилом районе «Академ Riverside» было заморожено. При этом 13 из них находились уже в завершающей стадии и готовились к сдаче в эксплуатацию. ООО «Гринфлайт» не исполнил обязательства по договорам долевого участия, оставив без квартир, по разным данным, от 4 тысяч 300 до 6 тысяч 700 человек.

В 2016 году достраивать проблемные дома взялось ООО «Трест «Магнитострой» во главе с Олегом Лакницким. В этом же году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ущерб дольщикам оценили сначала в 6,5 миллиардов, а потом – и вовсе 11 миллиардов). Единственным фигурантом дела стал бывший замглавы Челябинска, а на тот момент – уже и бывший гендиректор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов. В апреле прошлого года суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре апелляционная инстанция отклонила жалобу Мануйлова на судебное постановление, и приговор вступил в силу.

На сегодняшний день без квартир остаются около 800 дольщиков микрорайона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

Нефть не спасет: экономика России вошла в зону повышенного риска. / В Снежинске участковый застрелил пса, набросившегося на людей. / «Как бы россияне ни экономили, платить приходится больше»: реальная личная инфляция выше, чем считает Росстат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»