На Южный Урал вернулись неблагоприятные метеоусловия

В семи городах Челябинской области объявили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 16 по 18 марта на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаютсяч метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим на территории Челябинска, Карабаша, Сатки, Коркино и Златоуста с 19 часов 16 марта до 19 часов 18 марта объявляются НМУ первой степени опасности. Аналогичный режим в Магнитогорске будет действовать с 19 часов 16 марта до 19 часов 17 марта, в Аше – с 5 часов 16 марта до 19 часов 18 марта.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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