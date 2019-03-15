Россияне будут выходить на пенсию глубокими стариками

Россия вошла в число стран, где население стареет быстрее, чем в среднем в мире. Результаты исследование, проведенное учеными из Института измерения показателей и оценки здоровья университета штата Вашингтон, опубликованы в журнале The Lancet.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за точку отсчета были взяты 65 лет и среднемировое значение накопленных к этому возрасту болезней, ассоциирующихся с преклонным возрастом (в список вошли 92 таких заболевания, в том числе, глаукома, потеря слуха, диабет, ишемия, цирроз печени, опухоли, деменция, болезнь Паркинсона, целлюлит.

Ученые проанализировали статистику заболеваемости с 1990 по 2017 год в 192 государствах и сравнили, во сколько лет «бремя болезней», характерное для среднестатистического 65-летнего человека, проявляется у жителей разных стран.

Оказалось, что дольше всего молодость длится в Японии, Швейцарии, Франции и Сингапуре: стандартный для усредненных 65 лет набор болезней у жителей этих стран формируется примерно в 76 лет. Раньше всех стареют в Папуа – Новой Гвинее – 45 – 46 лет.

Россия оказалась на 160-м месте: в РФ люди начинают чувствовать себя на среднемировые 65 лет в 59 лет. Похожая ситуация складывается в Бурунди, Демократической республике Конго, Лаосе и Северной Корее. Еще быстрее стареют в Молдове, Украине, Узбекистане, Туркменистане. Чуть позже – в Казахстане, Прибалтике, Грузии и Белоруссии.

Напомним, согласно законодательству России, возраст выхода на пенсию для мужчин будет постепенно повышен до 65 лет, для женщин – до 63. Увеличивая возраст выхода на пенсию, правительство РФ ссылалось на опыт европейских стран. Однако во всех странах Западной Европы «бремя болезней», соответствующих условным 65 годам, проявляется только после 70, а в США – после 68,5 лет. В России же, исходя из упомянутого исследования, среднестатистический гражданин достигает 65-летия в состоянии, соответствующем глубокой старости.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.03.19

Соратник беглого южноуральского экс-губернатора избежал ареста. / Курганским заводам предложили войти в челябинский кластер. / На Урале задержали водителя, сбившего двух подростков и скрывшегося. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»