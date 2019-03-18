Челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от огня

Житель Челябинска выпрыгнул с балкона девятого этажа, спасаясь от пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в одном из домов по улице Захаренко.

Поздним вечером воскресенья на телефон единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступил звонок о пожаре в квартире на девятом этаже. К месту вызова выехали силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие подразделения обнаружили, что горит квартира на 9-м этаже. Сотрудники МЧС приступили к тушению сразу с двух направлений: по автолестнице через окно и вскрыв входную дверь. Хозяин квартиры, не дождавшись помощи, до приезда пожарных самостоятельно спрыгнул вниз с девятого этажа. По счастливой случайности, 52-летний мужчина остался жив, его госпитализировали в отделение токсикологии медицинского учреждения города для осмотра.

В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания, устанавливается причина пожара. Очаг возгорания располагался на кухне. Позднее сообщение о пожаре и высокая горючая загрузка квартиры позволили пламени охватить практически всю квартиру. От высокой температуры треснуло оконное остекление, приток воздуха способствовал моментальному увеличению процесса горения, но пожарным удалось остановить распространение огня на соседние квартиры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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