Южноуральцев будут судить за присвоение квартиры мертвеца

В миасский суд передано уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции Миасса завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Из материалов уголовного дела следует, что группа лиц, состоящая из двух женщин, 1957 и 1967 годов рождения, и жителя Миасса, 1973 года рождения, совершили мошенничество в особо крупном размере следующим образом.

У 45-летнего мужчины в распоряжении оказались документы и ключи от квартиры, расположенной по улице Романенко, хозяин которой умер. Он обратился к риелтору, которая знала, что до 1998 года договоры купли-продажи недвижимого имущества не подлежали государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, а регистрировались только в БТИ. Риелтор обратилась к сотруднице БТИ. Та за вознаграждение в 680 тысяч рублей изготовила фиктивный договор купли-продажи, датированный 1994 годом, а также внесла запись в архивные документы, после чего передала подготовленные документы риелтору.

Женщина, в свою очередь, передала их своему подельнику, который оформил право собственности на квартиру на свое имя. Затем мужчина квартиру продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Участники мошеннических действий были задержаны сотрудниками полиции отдела МВД по Миассу.

Материальный ущерб составил 1 миллион 306 тысяч рублей.

Задержанным избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи – лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.19

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