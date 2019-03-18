Мэр Челябинска похвалил дорожников за снежный коллапс

В мэрии Челябинска не заметили вставшего после снегопада города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , во второй половине минувшей недели в Челябинске выпало полторы месячных нормы осадков. Об этом сообщил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков.

Чиновник отметил, что вопросы по уборке снега остаются. Так, сотрудники управления зафиксировали 114 нарушений правил благоустройства, связанных с уборкой снега. При этом устранены были лишь 69, 45 «остаются на контроле».

Основные замечания: отсутствие противогололедных материалов на тротуарах, до сих пор не убранный снег, снежные валы и кучи, заваленные снегом парковки и площадки у торговых комплексов и магазинов.

Впрочем, мэр Челябинска Владимир Елистратов особых проблем не заметил. Более того, генерального подрядчика по содержанию муниципальных дорог градоначальник даже похвалил. «Несмотря на сильный снегопад, «Южуралмост» нормально отработал, и сильного коллапса не было», – заявил чиновник. И это после того, как весь четверг Челябинск стоял в 10-балльных пробках.

А начальник пресс-службы мэрии Владимир Сафонов самодовольно заявил, что разгул стихии позволил ему и его подчиненным разъяснить неразумным горожанам особенности работы дорожного предприятия. «Например, если вы не видите с шести до восьми утра технику или видите, что она едет с поднятыми щетками и лопатами – это пересменка. И с шести до восьми вечера – тоже пересменка», – объяснил он.

А если горожане видят технику, едущую с поднятыми ковшами в другое время – это она просто едет на свой маршрут, добавил Владимир Сафонов. Правда, некоторые горячие головы продолжают и теперь писать, что техники нет и никто ничего не чистит, посетовал руководитель пресс-службы мэрии. Что появиться такие «горячие головы» могли по той простой причине, что горожане, действительно, не ощущают результатов работы «Южуралмоста» – частной компании, пиаром которого на протяжении всей второй половины прошедшей недели занималось целое управление, получающее зарплату из городского бюджета, чиновнику в голову, видимо, не пришло.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.19

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