Челябинцев на маршрутках возят нелегальные мигранты

В ГИБДД рассказали об итогах операции «Маршрутка – нелегал».

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка – нелегал» выявлено 621 нарушение водителями автобусов.

29 автобусов поставлены на специализированные стоянки. По базам специализированного учета проверено 1615 иностранных граждан, из которых 133 человека находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Привлечено к административной ответственности 33 водителя за несвоевременную уплату административных штрафов.

Напомним, операция проходила в Челябинске с 11 марта по 15 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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