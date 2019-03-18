Экс-топ-менеджер уральского завода отдал полмиллиона, чтобы выйти по УДО

Приставы взыскали полумиллионный коррупционный штраф с экс-руководителя южноуральского завода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебные приставы отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области обратили в доход бюджета 500 тысяч рублей коррупционного штрафа, взысканных с одного из осужденных руководителей НТЦ УКВЗ.

Бывшие директор и заместитель директора крупного предприятия были признаны виновными в покушении на злоупотребление полномочиями и отмывании денег. Каждому из них суд назначил реальные сроки лишения свободы, заместителю – полумиллионный штраф, а также постановил взыскать в солидарном порядке с подельников 517 миллионов рублей ущерба, нанесенного предприятию.

Первым было возбуждено исполнительное производство в отношении заместителя директора – в июне 2018 года, двумя неделями позже – производство в отношении его шефа. Оба исполнительных производства объединены в сводное. Еще в ходе следствия и судебного разбирательства были арестованы денежные средства осужденных в рублях и валюте, драгоценности, часы, нумизматические монеты. У директора под арест также попали дом 408 квадратных метров, земельный участок 1744 квадратных метров, у его зама – два автомобиля BMW X3.

В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на деньги и имущество осужденных, в результате чего было взыскано и перечислено взыскателю 235 миллионов из установленных судом 517 миллионов рублей ущерба. Произведена оценка нумизматических монет и драгоценностей. Их стоимость определена в 9 миллионов 618 тысяч рублей (97 позиций). Продолжается работа над оценкой автомобилей, дома и земельного участка для их дальнейшей передачи на реализацию.

«500 тысяч рублей были перечислены напрямую в бюджет третьим лицом. Добровольное погашение штрафа может говорить о том, что осужденный имеет виды на условно-досрочное освобождение», – рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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