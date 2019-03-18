Мэр Челябинска готов назначить своих новых замов

Глава Челябинска Владимир Елистратов не стал обсуждать кандидатуры вице-мэров с депутатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже до конца недели четыре чиновника мэрии могут быть повышены в статусе.

По информации источников в мэрии, мэр Челябинска Владимир Елистратов дожидается лишь одобрения новой структуры администрации города комиссией по местному самоуправлению городской думы. После этого на повышение могут пойти начальник правового управления Надежда Рыльская, председатель КУИЗО Сергей Чигинцев, начальник комитета градостроительства и архитектуры Сергей Репринцев и и.о. вице-мэра по коммунальному хозяйству Евгений Крехтунов.

В пресс-службе Челябинской городской Думы подтвердили, что в парламент областного центра поступил проект обновленной структуры мэрии. Его планируется обсудить на профильной комиссии в среду, 20 марта. При этом, несмотря на требования депутатов обсудить с ними каждую кандидатуру будущего вице-мэра, глава города этого делать не стал. «Если и будет обсуждение, то на комиссии по местному самоуправлению», – сообщили в пресс-службе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.19

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