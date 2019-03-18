На Южном Урале зафиксировали новые случаи бешенства

За неделю в Челябинской области зафиксировали еще два случая бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 11 по 17 марта случаи бешенства зафиксированы в Снежинске (собака) и Миассе (лиса).

На сегодняшний день в области с начала года зафиксировано 12 случаев заболевания бешенством среди животных в 10 населенных пунктах, в которых проводятся карантинные мероприятия. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего заболевание выявляется у диких плотоядных животных (лисы, енотовидные собаки – 71%), что подтверждает формирование устойчивого природного очага заболевания в дикой природе, или, как говорят специалисты, стационарное неблагополучие территории по бешенству, тогда как на долю случаев заболеваний домашних животных приходится менее 30%. Похожая ситуация складывается во многих других регионах России.

Напомним, что Челябинская область на протяжении последних нескольких последних лет является стационарно-неблагополучной территорией по бешенству животных, что означает формирование устойчивого очага заболевания в дикой природной среде.

Бешенство – это особо опасное, смертельное инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом бешенства.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обращает внимание жителей и руководителей предприятий, содержащих животных, более ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил: не допускать контакта домашних животных с дикими животными.

«Гражданам лучше не контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз и пр.); немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа, и самое главное, не забывать о регулярной профилактической вакцинации против бешенства своих домашних питомцев», – предостерегли в надзорном ведомстве.

Напомним, что сейчас в областном центре проводится месячник бесплатной вакцинации животных против смертельного заболевания. Со всеми вопросами можно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефону: 265-38-74.

Челябинск, Виктор Елисеев

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