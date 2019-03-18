В Челябинске сформируют вторую эскадрилью истребителей-бомбардировщиков

На авиабазе под Челябинском создадут еще одну военную эскадрилью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 будет сформирована в составе авиационного полка, дислоцированного на авиабазе «Шагол» до конца 2019 года.

«Полк будет полностью перевооружен на современные Су-34, численность которых достигнет 24 единиц», – цитирует «РГ – Русское оружие» командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Напомним, в прошлом году авиаполк в Челябинске получил первые 18 Су-34. В нынешнем году планируется поступление еще шести боевых машин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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