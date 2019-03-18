Власти Южного Урала заявили об ограничении движения большегрузов

На дорогах Челябинской области с 15 апреля вводятся ограничения на движение большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью субъекта Федерации, будет ограничено с 15 апреля 2019 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

В соответствии с приказом миндортранса Челябинской области от 15.03.2019 ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом.

Действие приказа не распространяется:

на механические транспортные средства марки МТЗ-80, Т-40 и их аналоги;

на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства областных дорог;

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

«При установлении положительных температур вследствие таяния снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. В целях сохранности дорожного покрытия и вводится ограничение движения. Министерство ответственно за организацию этой процедуры, а также за выдачу разрешений на движение, и мы обещаем исполнять свои обязанности вовремя и с надлежащим качеством», – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта министерства Алексей Нечаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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