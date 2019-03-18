Полиция задержала южноуральца, шесть лет назад расчленившего собутыльника

В Челябинской области задержан местный житель, расчленивший в 2012 году случайного знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вышли на южноуральца в ходе работы по раскрытию преступлений «прошлых лет».

В один из дней декабря 2012 года в селе Кумляк Уйского района бесследно исчез местный житель. По данному факту следователями СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Лишь в марте нынешнего года силовики вышли на подозреваемого. Им оказался житель Уйского района. В 2012 году во время совместной пирушки он поссорился с собутыльником и ударил его ножом. Удар оказался смертельным. После совершения убийства, он расчленил труп и спрятал части тела в разных местах лесного массива Уйского района.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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