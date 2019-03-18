В Челябинске на горожан возложили ответственность за несчастные случаи, вызванные падением сосулек

В Челябинске ответственность за несчастные случаи, вызванные падением сосулек, возложили на горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из управляющих компаний разметила на подъездах обслуживаемых домов объявление: «Во избежание падения сосулек и наледи своевременно и самостоятельно сбивать сосульки и наледь с выносов балконов. Ответственность за падение сосулек при несчастных случаях лежит на жителях».

Объявление вызвало споры в соцсетях. Одни возмущены тем, что коммунальщики уклоняются от исполнения своих обязанностей, другие считают, в УК правы – балкон является частью квартиры, следовательно, ответственность за него несет собственник.

«Сосульки на крыше – забота УК, а вот за балконами следить необходимо жильцам. Если не хочешь – не делай балкон больше по размеру, чем балкон соседа, живущего над тобой, тогда на крыше твоего балкона ни снега, ни сосулек не будет, а значит, и угрозу для людей такие балконы не несут», – пишут одни.

«Балконы даже в «зеленки» не включены, если что… И они относятся к управляющей компании. На ЧМЗ производили ремонт фасадов, и УК на законных основаниях, не спрашивая мнения жильцов, производила ремонт балконов, а когда жильцы начали возмущайся, УК предоставила, все основания для работы», – отвечают им другие.

Отметим, что, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, балконы не входят в общедомовое имущество.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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