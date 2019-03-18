Режим НМУ продлили в Челябинской области на двое суток

В шести городах Южного Урала сохраняется режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 16 по 20 марта на Южном Урале в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим на территории Челябинска, Карабаша, Сатки, Коркино, Златоуста и Аши НМУ первой степени опасности сохраняются до 19 часов 20 марта. Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.19

Глава минприроды РФ признал: «мусорная» реформа способна «взорвать страну». / В Челябинске на горожан возложили ответственность за несчастные случаи, вызванные падением сосулек. / В одной из школ Челябинска объявили карантин из-за менингита. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»