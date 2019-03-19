Зима задержится на Таганае до начала мая

В нацпарке «Таганай» – аномальное количество снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», последний сильный снегопад прибавил сугробам в заповеднике сразу 30 сантиметров. Общее количество снега, выпавшего за 36 часов, – 25 миллиметров – немного не дотянуло до месячной нормы (она составляет 29 миллиметров).

И хотя мартовский снег для Таганая явление вполне обычное (как, впрочем, и апрельский, и майский, и даже июньский), такое его количество за короткий срок можно считать аномалией, отмечают в национальном парке.

Полного таяния, по данным многолетних наблюдений, стоит ждать не раньше конца апреля – начала мая. Так, в 2012 году снег на Двуглавой сопке стаял уже к 20 апреля, а в 2014-м – только к 14 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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